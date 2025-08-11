USSOD Ekibi Yangınla Mücadele Etti

ULUSLARARASI SOSYAL SORUMLULUK DERNEĞİ (USSOD) EKİBİ YANGIN BÖLGESİNDE

Çanakkale merkezli Uluslararası Sosyal Sorumluluk Derneği’nin (USSOD) Başkanı Mücteba Bektaş liderliğindeki 5 kişilik ekip, Güzelyalı köyünde devam eden orman yangınına müdahale ve tahliye çalışmalarına katıldı. İhbar sonrası alevlerin tehdit ettiği bir siteye ulaşan ekip, vatandaşların tahliyesi için evleri dolaşmaya başladı. Ekip, bir sitedeki 2 vatandaşın tahliyesini gerçekleştirirken, aynı zamanda küçükbaş hayvanları ve köpekleri de bölgede güvende tutmak istedi. Ancak, alevlerin sitenin yolunu kapatması sonucu ekip burada mahsur kaldı.

EŞİT DURUMDA MAHSUR KALMAK

Alev çemberinin ortasında kalan ekip, güvenli bir alan aramaya başladı. Yaklaşık 1,5 saat mahsur kalan ekip, Türk Silahlı Kuvvetleri’nden gelen yardım ile Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) yardımıyla kurtarıldı. Çıkarılan USSOD ekibi büyük bir tehlike atlattı. Güzelyalı köyünde tahliye çalışması yaptıklarını belirten USSOD Başkanı Mücteba Bektaş, alevlerin yol kapamasından dolayı bulundukları noktadan çıkamadıklarını anlattı. Bektaş, “2 kişinin tahliyesini sağladık. Onları gönderdik. Gönderirken de orada ağaca bağlı hayvanları gördük. Keçiler, köpekler vardı. İnsanlar can havliyle uzaklaşırken hayvanların iplerini çözememişler. Kapının önünde köpekler vardı. Onları aldık. Tam çıkıyorduk. O sırada sitenin girdiğimiz yolu komple alev topu olmuştu” ifadelerini kullandı.

ZOR ANLAR VE HAYALİ KURTULUŞ

Alevlerin yarattığı sıcaklık ve duman, zor anlar yaşatırken, Bektaş, “Yaklaşık 1,5 saat boyunca mahsur kaldık. En son Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ekipleri TOMA’larla beraber girip bizi aldılar. 5 dakika daha geç kalınsaydı, Allah muhafaza ölüm haberimizi alırlardı” dedi. Ayrıca, tahliye sırasında bir kaplumbağa da bulduklarını ifade eden Bektaş, “Onların hepsini aldık” şeklinde konuştu.