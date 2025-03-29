Haberler

Üst Geçide Çarpan Minibüs: 7 Yaralı

KAZANIN MECBURİYETİ VE YARALILAR

Samsun’da kontrolden çıkan bir minibüs, yaya üst geçidinin direğine çarparak bir kaza meydana getirdi. Kaza, Samsun’un Terme ilçesi Terme MYO önünde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Yusuf K. yönetimindeki 55 AKL 358 plakalı minibüs, Samsun-Ordu karayolunda seyrederken bu durumu yaşadı. Kazada sürücü Yusuf K. ile birlikte E.K. (21), K.G. (27), M.K. (38), M.K. (26), C.K. (39) ve E.Z.K. (6) yaralandı.

SAĞLIK EKİPLERİ VE TRAFİK DURUMU

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Terme Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sebebiyle Samsun-Ordu karayolunda trafik akışı, bir süre tek şeritten sağlandı. Yaralıların durumu ile ilgili gelişmeler takip ediliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Beşiktaş Galatasaray Maçı İlk 11’ler Açıklandı mı?

Süper Lig'in 29. haftasında büyük derbi öncesi taraftarlar, Beşiktaş ve Galatasaray'ın sahaya çıkacağı ilk 11'leri merakla bekliyor. Derbi heyecanı tüm ülkeyi sarhoş etmiş durumda.
Haberler

Galatasaray-Beşiktaş Derbisi: Saat ve Kadrolar

Süper Lig'de büyük bir heyecana sahne olacak Beşiktaş-Galatasaray maçı için ilk 11'ler açıklandı. Karşılaşma, ligin kaderini etkileyebilir.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.