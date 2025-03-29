Üst Geçide Çarpan Minibüs: 7 Yaralı

KAZANIN MECBURİYETİ VE YARALILAR

Samsun’da kontrolden çıkan bir minibüs, yaya üst geçidinin direğine çarparak bir kaza meydana getirdi. Kaza, Samsun’un Terme ilçesi Terme MYO önünde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Yusuf K. yönetimindeki 55 AKL 358 plakalı minibüs, Samsun-Ordu karayolunda seyrederken bu durumu yaşadı. Kazada sürücü Yusuf K. ile birlikte E.K. (21), K.G. (27), M.K. (38), M.K. (26), C.K. (39) ve E.Z.K. (6) yaralandı.

SAĞLIK EKİPLERİ VE TRAFİK DURUMU

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Terme Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sebebiyle Samsun-Ordu karayolunda trafik akışı, bir süre tek şeritten sağlandı. Yaralıların durumu ile ilgili gelişmeler takip ediliyor.