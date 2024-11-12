“Üst Üste Dördüncü Ay Fazla Verdi”

CARI İŞLEMLER HESABI FAZLA VERDİ

Cari işlemler hesabı, üç yıl aradan sonra üst üste dördüncü ayda da fazla veriyor. Daha önce, cari hesap 2021 yılı Temmuz-Ekim döneminde dört ay art arda fazla vermişti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından duyurulan verilere göre, Eylül ayında cari işlemler hesabı 2 milyar 988 milyon ABD doları fazla kaydetti. Foreks Haber’in yaptığı ankette analistlerin beklentisi, 2,85 milyar dolar fazla olacağı yönündeydi.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 7.734 milyon ABD doları fazla verdi. Açıklamada şu bilgilere yer verildi: “Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 3.113 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 7.390 milyon ABD doları seviyesinde olmuştur. Bu kalem altında seyahat kaleminden gelen net gelirler 5.970 milyon ABD dolarıdır.”

BİRİNCİL VE İKİNCİL GELİR DENGESİ

Birincil gelir dengesi ve ikincil gelir dengesi kalemleri sırasıyla 1.230 milyon ABD doları ve 59 milyon ABD doları net çıkış kaydetmekte. Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler ise 649 milyon ABD doları olarak kaydedilmiştir. Portföy yatırımları 370 milyon ABD doları tutarında net giriş sağlamıştır.

Alt kalemler açısından incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 83 milyon ABD doları net satış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 1.725 milyon ABD doları net alış yaptığı gözlemlenmiştir. Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; bankalar ve diğer sektörler 1.854 milyon ABD doları ve 176 milyon ABD doları net borçlanma gerçekleştirmişken, genel hükümet 701 milyon ABD doları net geri ödeme yapmıştır.

REZERVLERDE AZALIŞ YAŞANDI

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışındaki muhabirlerdeki efektif ve mevduat varlıkları 560 milyon ABD doları net artış gösterdi. Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları ise, yabancı para cinsinden 182 milyon ABD doları net azalış ve Türk lirası cinsinden 545 milyon ABD doları net artış ile toplamda 363 milyon ABD doları net artış sağladı. Yurt dışından elde edilen kredilere ilişkin olarak, bankalar, genel hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 3.348 milyon ABD doları, 170 milyon ABD doları ve 1.256 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirmiştir. Resmi rezervlerde bu ay ise 719 milyon ABD doları net azalış olmuştur.