Usta Gazeteci Canfeda Eser Vefat Etti

BALIKESİR BASINI BÜYÜK BİR İSİMİ KAYBETTİ

Balıkesir Basını önemli bir kayıp yaşadı. Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti (BGC) üyesi ve deneyimli gazeteci Canfeda Eser Tavusker, 65 yaşında hayata veda etti. Balıkesir’de uzun yıllar ulusal ve yerel basında çalışan usta gazeteci Canfeda Eser Tavusker, bir süredir solunum yetmezliği tedavisi görüyordu. Solunum cihazına bağlı bir yaşam sürdüren Canfeda Eser Tavusker, dün akşam saatlerinde kaldırıldığı Şehir Hastanesi’nde, bugün sabaha karşı hayata veda etti.

VEYATININ ARDINDAN BÜYÜK ÜZÜNTÜ

Usta gazetecinin vefatı, basın dünyasında ve Balıkesir’de derin bir üzüntü yarattı. Canfeda Eser Tavusker’in cenazesi, bugün ikindi namazı sonrası Zağnos Paşa Camisi’nde kılınacak olan cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

CANFEDA ESER KİMDİR?

Balıkesir Basın camiasının sevilen isimlerinden biri olan Canfeda Eser Tavusker, uzun yıllar süresince Show TV temsilciliği yanı sıra, Yeni Balıkesir, Marmara Bölge, Balıkesir Postam ve Haberci gazetelerinde muhabir olarak çalıştı. Canfeda Eser, bir çocuk annesiydi.