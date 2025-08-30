Usta Oyuncu Anta Toros Vefat Etti

USTA OYUNCU ANTAR TOROS’UN HAYATINI KAYBETTİĞİ HABERİ

Kariyeri boyunca birçok dizi ve filmde yer alan Türk sinemasının değerli isimlerinden Anta Toros, 77 yaşında hayatını kaybetti. “Adını Feriha Koydum”, “Çocuklar Duymasın”, “Acı Hayat” gibi ünlü yapımlarda yer alan Toros’un vefatı, birçok sinema ve dizi oyuncusu tarafından sosyal medya aracılığıyla derin bir üzüntüyle paylaşıldı.

ANTAR TOROS’UN KİMLİĞİ VE SANAT HAYATI

Asıl adı Antaram Torosyan olan Anta Toros, 12 Ocak 1948 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. 1965 yılında amatör tiyatro ile sanat hayatına adım atan Toros, Gülriz Sururi–Engin Cezzar Tiyatrosu’nda profesyonel kariyerine yönelik ilk adımlarını attı. Dostlar Tiyatrosu ve Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu gibi önemli topluluklarda sahne alarak tiyatro alanındaki kariyerini sürdüren usta oyuncu, aynı zamanda Amerika’da tiyatro eğitimi de aldı.

HİÇ UNUTULMAYACAK ROLLERİ

Anta Toros, “Adını Feriha Koydum”, “Çocuklar Duymasın”, “Acı Hayat” ve “Yarım Elma” gibi birçok dizi ve filmdeki performansları ile hafızalarda yer edindi. Usta oyuncunun ölümü, Türk tiyatro ve dizi dünyasında büyük bir kayıp olarak değerlendiriliyor.