usta-oyuncu-anta-toros-vefat-etti

ANTAR TOROS’UN HAYATINI KAYBETMESİ

Kariyeri boyunca pek çok dizi ve filmde rol alan ünlü aktör Anta Toros, 77 yaşında hayatını kaybetti. Acı haber, Film-San Vakfı Genel Müdürü Kıvanç Terzioğlu tarafından sosyal medyada duyuruldu. Terzioğlu, paylaşımında “Sinema ve tiyatro sanatçısı Anta Toros’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz” ifadelerini kullandı.

DUYGUSAL PAYLAŞIMLAR

Üzüntüsünü dile getiren Nedim Saban, “Çok üzgünüm Antacığım geriye güzel anılar kaldı” sözleriyle duygularını paylaştı. Uzun bir süre mide kanseri ile mücadele eden Anta Toros, daha önce eşi Misak Toros’u 2010 yılında kaybetmişti.

ANTAR TOROS’UN ROLLERİ HAKKINDA

Ünlü oyuncu, yıllar önce katıldığı Film Gibi Hayatlar programında kariyerindeki karakterlerin çoğunun kötü karakterler olduğunu şu şekilde ifade etmişti: “Yanılmıyorsam bir iki tane iyi karakter oynadım. Tiyatroda daha normal insanlar oynadım ama dizi ve sinemada daha sivri karakterleri canlandırdım. Sanırım fizik, yüz yapısından dolayı oldu. Eğer benim ifademde sertlik varsa bunun nedeninin bu olduğunu düşünüyorum. Bütün rollerimi sevdim. İyi olsun, kötü olsun, o kadar severek oynadım ki. Hiç ayrım yapamam. Bir karaktere hayat kazandırıp canlandırmak çok hoşuma gidiyor.”

ANTAR TOROS KİMDİR?

Türk tiyatro ve dizi oyuncusu Anta Toros, asıl adıyla Antaram Torosyan, 12 Ocak 1948’de İstanbul’da dünyaya geldi. 1965’te amatör tiyatro ile sanat hayatına adım atan Toros, Gülriz Sururi–Engin Cezzar Tiyatrosu’nda profesyonellikle tanıştı. Dostlar Tiyatrosu ve Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu gibi önemli topluluklarda sahne aldı. Amerika’da tiyatro eğitimi alan Toros, Adını Feriha Koydum, Çocuklar Duymasın, Acı Hayat, Yarım Elma gibi birçok dizi ve filmde izleyici karşısına çıktı. Kendisi gibi tiyatro sanatçısı ve yönetmeni olan Misak Toros ile evli olan Toros’un bu evlilikten İrna Büyüksakayan adında bir kızı bulunmaktadır.