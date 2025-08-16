Usta Oyuncu Tristan Rogers Hayatını Kaybetti

ÜNLÜ OYUNCU TRISTAN ROGERS’IN VEFATI

Uzun yıllar boyunca “General Hospital” dizisindeki Robert Scorpio karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Tristan Rogers, 79 yaşında hayata gözlerini yumdu. Dizinin yapımcısı Frank Valenti, Facebook üzerinden yaptığı paylaşımda, “Tüm General Hospital ailesi, Tristan Rogers’ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendi. Tristan, 50 yılı aşkın süredir hayranlarımızı büyüledi ve Port Charles, onsuz aynı olmayacak. Bu zor dönemde ailesine ve dostlarına en derin taziyelerimi iletiyorum. O, eşsiz bir yetenekti ve çok özlenecek” şeklinde ifadeler kullandı.

HASTALIĞI HAKKINDA BİLGİLER

Parade dergisine göre Rogers, geçtiğimiz yaz akciğer kanseri teşhisi aldığını açıklamıştı. Menajeri Meryl Soodak ise, oyuncunun hayatı boyunca sigara içmediğinin altını çizerek, “Scorpio rolünü çok seviyordu ve bu karakteri sıfırdan yarattı. Sadece bir günlüğüne konuk oyuncu olması planlanmıştı ama rolü dev bir fenomene dönüştürdü. Son derece sadık, iyi kalpli bir insandı ve ailesini çok severdi” şeklinde konuştu.

KARİYERİNE GİREN DİĞER YAPIMLAR

Rogers, en fazla “General Hospital” dizisiyle tanınsa da The Bay, The Bold & the Beautiful, The Young & the Restless ve Studio City gibi birçok yapımda da rol aldı. Özellikle Studio City dizisindeki “Doc” karakteriyle dijital drama dalında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu kategorisinde Gündüz Emmy Ödülü kazanmıştı.