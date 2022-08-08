Usta tiyatrocu son yolculuğuna uğurlanıyor

91 yaşında hayata gözlerini yuman usta tiyatrocu Semih Sergen son yolculuğuna uğurlanıyor.
Önceki gün yitirdiğimiz sanat dünyasının usta ismi Semih Sergen, bugün Ankara’da son yolculuğuna uğurlanacak.
91 yaşında Bodrum’da hayata veda eden, Devlet Tiyatroları’nda oyunculuk, yönetmenlik ve yöneticilik yapan usta sanatçı Semih Sergen bugün son yolculuğuna uğurlanacak…
Sanatçı için Küçük Tiyatro’da bir tören yapılacak.
Cenaze, öğle namazını müteakip kılınacak namazın ardından Gölbaşı Mezarlığı’na defnedilecek.