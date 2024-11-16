“Üstat Usta: Sivaslı Ud Yapımının Hikayesi”

UNUTULMAZ BİR SANATKAR: MUSTAFA KARAOĞLU

Aşıklar Diyarı olarak bilinen Sivas’ta Türkiye’nin nadir ud ustalarından olan Mustafa Karaoğlu, uzun yıllar süren çalışmaları ile bu sanatı yaşatmaya devam ediyor. 66 yaşındaki Karaoğlu, 42 senedir ud sanatına hayatını adarken, bu uğurda parmaklarındaki tırnaklarını kaybetmiş. Sivas, halk müziği açısından zengin bir geçmişe sahip ve Karaoğlu, bu kadim şehirde ud ustası olarak önemli bir görev üstleniyor.

UD YAPIMINA OLAN TUTKUSU

Karaoğlu, “Bir dönem ud çalıyordum. Tırnaklarımda hasar oluşunca daha da çalmak için elime almadım. Neredeyse 11 yıldır hiç çalmıyorum” diyerek, çalmaktansa ud yapmanın kendisi için daha özel bir anlam taşıdığını vurguluyor. 42 yıldır ud yapımına aralıksız devam eden Karaoğlu, marangoz olan babasının etkisiyle bu mesleğe yöneldiğini ifade ediyor. “Burada ud yapıyorum, keman tamir ediyorum. Orada bazılarını görüp esinlendim” diyor. Usta, kaliteli bir udun yapımının yaklaşık 20 gün sürdüğünü ve çeşitli ağaçların kullanıldığını belirtiyor.

GENÇ ÇIRAK YUSUF AYKANAT

Karaoğlu’nun yanında çalışmaya başlayan lise son sınıf öğrencisi Yusuf Aykanat, klasik Türk müziği ile ilgileniyor ve ud çalma çabasında. “Dükkânda şimdilik çok şey yapamasam da ustamdan öğreniyorum” diyor. Bağlama çalmaya babasının teşvikleriyle başlayan Aykanat, piyano eğitimi ve nota bilgisi sayesinde Türk müziği dünyasına adım atmış. Usta ile tanıştıktan sonra onun mentörlüğünde ilerleme kaydediyor. “Ben de her gün gele gele buranın çırağı oldum” diyerek, eğitimine olan kararlılığını ifade ediyor.