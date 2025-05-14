“Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri” Adayları Açıklandı

ÜSTÜN AKMEN TİYATRO ÖDÜLLERİ’NİN ADAYLARI AÇIKLANDI

Tiyatro eleştirmeni, gazeteci ve yazar Üstün Akmen’in anısını yaşatmak amacıyla bu yıl dokuzuncusu düzenlenen “Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri”nin adayları belli oldu. Üstün Akmen’in eşi Şaylan Akmen’in başkanlık yaptığı ön jüri, her dalda beş aday belirleyerek ödül için yarışacak isimleri açıkladı.

SEÇİM JÜRİSİ VE ÖDÜL KATEGORİLERİ

Ödülleri belirleyecek jüri, ünlü isimlerden oluşuyor. Oyuncular Anta Toros, Nevra Serezli, Suna Keskin, oyuncu, yönetmen ve yazar Tamer Levent, şair, yazar ve çevirmen Ataol Behramoğlu ile avukat Güler Berkin’in bulunduğu jüri, ödül alacak isimleri seçecek. Törende, Işıl Yücesoy ve Çiğdem Tunç “Emek Ödülü”, Dikmen Gürün, Zeliha Berksoy ve Zeynep Oral da “Onur Ödülü” sahibi olacak. “Yılın Kadın Oyuncusu” ödülü için adaylar arasında Selena Demirli, Merve Dizdar, Nazlı Senem Ünal ve Vildan Atasever, Demet Evgar ve Özge Özder var. “Yılın Erkek Oyuncusu” ödülüne Ediz Akşehir, Yiğit Sertdemir, Deniz Karaoğlu, Erdem Kaynarca ve Sevkan Çelik aday oldu.

KOMEDİ KATEGORİLERİ VE YENİ OYUNLAR

“Yılın Komedi Kadın Oyuncusu” ödülü için adaylar Sevinç Erbulak, Yasemin Yalçın, Buket Çelik, Emel Çölgeçen ve Buse Külekçi olarak belirlendi. “Yılın Komedi Erkek Oyuncusu” ödülü için ise Serhat Kılıç, Uğur Uzunel, Hakan Bilgin, Yosi Mizrahi ve İlyas İlbey yer alıyor. Ayrıca, “Yılın Yönetmeni” ödülü için Cemre Su Salur, Yarkın Ünsal, Serdar Biliş, Ersin Umulu ve İbrahim Çiçek yarışacak. “Yılın Prodüksiyonu” kategorisinde “İnsanlar Mekanlar Nesneler”, “Dracula”, “Afife”, “Aşk Biter mi?” ve “Barda” oyunları yer alacak. “Yılın Oyunu” ödülü içinse “Gece Kraliçesi”, “Muhammed Ali”, “Aşk Biter mi?”, “Kendi Var Adı Yok” ve “Dublörün Dilemması” eserleri yarışacak.

ÖDÜL TÖRENİ DETAYLARI

Törende ayrıca Yılın Umut Veren Kadın Oyuncusu, Yılın Umut Veren Erkek Oyuncusu, Yılın Komedi Oyunu, Yılın Yardımcı Kadın Oyuncusu, Yılın Yardımcı Erkek Oyuncusu, Yılın Oyun Yazarı, Yılın Ekip Oyunu ve Yılın Video Art Tasarımı ödülleri de verilecek. Dekor, kostüm, ışık tasarımı, koreografi, dramaturg ve müzik dallarında ödüllerin takdim edileceği bu özel etkinlik, 4 Haziran’da Caddebostan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.