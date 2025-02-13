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Usulsüz Çakar Kullanan Fenomene Ceza

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İNCELENEN GÖRÜNTÜLER

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 Ocak’ta sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülere ilişkin bir inceleme süreci başlatıyor. Bu incelemeler sırasında, Esenyurt Pazaryolu Caddesi’nde bir aracı inceleyen ekipler, mevzuata aykırı olan ışık donanımına sahip bir araç tespit ediyor.

FAİL YAKALANDI

Yapılan çalışmalar sonucunda, aracın sürücüsü olan Muhammed Sürmeli (32) kimliği belirlenerek yakalanıyor. Elde edilen bulgular, trafik güvenliğini tehdit eden durumları önlemek amacıyla yürütülen denetimlerin önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

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