Usulsüz Harcama Soruşturması Başlatıldı

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI İNCELEME BAŞLATTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) yüksek tutarlı konser harcamaları konusunda inceleme yapıyor. Bu süreçte İçişleri Bakanlığı’ndan gerekli izin talep edildi.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDAN SORUŞTURMA

Aynı zamanda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından düzenlenen bazı etkinliklerde usulsüz harcama yapıldığı ve bunun sonucunda kamu zararına yol açıldığı iddiaları nedeniyle resen soruşturma başlattı.