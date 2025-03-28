Usulsüz Sağlık Operasyonunda Üç Kişi Tutuklandı

SAĞLIK KURULU OPERASYONU BAŞLADI

Sakarya merkezli gerçekleştirilen usulsüz sağlık kurulu operasyonunda gözaltına alınan 60 kişiden, 3’ü tutuklandı, 22 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, usulsüz sağlık kurulu raporu alması veya rapor almaya aracılık etmesi değerlendirilen şahıslara yönelik süreç başladı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından Sakarya’nın yanı sıra İstanbul, Kocaeli, Düzce ve Sinop illerinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Toplamda 60 şüpheli gözaltına alındı. İşlemler sonrası yapılan ifadeler sonucunda 35 şahısın ifadesi alındı. 22 şahıs adli kontrol ile serbest bırakılırken, 3 şahıs tutuklandı.