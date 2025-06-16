UtB’De Buğday 53.200 Liradan Satıldı

YENİ MAHSUL BUĞDAY SATIŞI BAŞLADI

Uzunköprü Ticaret Borsasında (UTB), yeni mahsul buğdayın tonu 53 bin 200 liradan alıcı buldu. Bıldır köyünden üretici Emrah Karahan, borsada 2 ton buğdayı satışa sundu. Borsa üzerindeki açık artırmada iş insanı Gürkan Gür, yeni mahsul buğdayı 53 bin 200 liradan satın aldı.

TACİRLERİN İLGİSİ BÜYÜK

Gür, yaptığı açıklamada, yeni hasat sezonunun tüm üreticilere hayırlı olmasını diledi. Bu yıl ilk hasat edilen buğdaya tüccarların ilgi gösterdiğini de belirtip, “Bu yıl ilk buğdaya büyük ilgi vardı. Hayırlısı olsun.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, UTB Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Gür, üreticiye bir çeyrek altın hediye etti.