Utku Yuvakuran’ın babasından tepki: Beşiktaş yanlış yaptı

Beşiktaş’ın genç kalecisi Utku Yuvakuran’ın babasından TFF listesi konusunda siyah-beyazlı ekibe tepki yükseldi.

Beşiktaş’ın kalecisi Utku Yuvakuran’nın babası Semih Yuvakuran, genç file bekçisinin TFF listesine yazılmamasına tepki gösterdi.

ariyerinde Fenerbahçe, Galatasaray ve Bursaspor formaları giyen eski milli oyuncu Semih Yuvakuran, oğlu Utku Yuvakuran hakkında açıklamalarda bulundu.

Baba Yuvakuran, oğlu Utku’nun TFF’ye bildirilen takım kadro listesinde olmamasına tepki gösterdi.

“Bize Utku lazım” denildi…

Radyospor’da Salim Manav’ın canlı yayın konuğu olan Semih Yuvakuran, “İleride sonucunu göreceğiz. Transfer döneminde biz kiralık gitmek istedik, izin verilmedi. ‘Yok bize lazım Utku’ denildi… Çok iyi takımlarla görüştük, yine izin verilmedi. Her seferinde, ‘Ersin transfer olacak, Utku bize lazım’ dediler… Ersin devam edince de Utku’yu gözden çıkardılar, bence çok yanlış yaptılar. Tabii ki Utku’nun morali bozuk, siz bu takıma en zor haftalarda katkı vermişsiniz, kazanılan şampiyonlukta emeğiniz var. Utku’nun en büyük şanssızlığı iyi giderken koronavirüse yakalanmasıydı. Hazırlık maçında bile şans vermediğiniz bir oyuncuyu değerlendireceğiz diyorsunuz, hayırlısı olsun…” dedi.

“Bu düzende hoca olmam”

Teknik direktörlük kariyerinize devam edecek misiniz? sorusuna ise Yuvakuran, “Bu devirde bu işi yapmak çok zor. Özellikle de bunu yerli hocalar için söylüyorum. Fatih Terim de Mustafa Denizli de hangi diploma varsa ona ben de sahibim. Ancak bu devirde hoca olmak için bazı yerlere bağlı olmanız lazım. Teknik direktörlüğü şu an için düşünmüyorum. Bu düzende hoca olmam” ifadelerini kullandı.

Altyapıdaki oyuncuların ailelerine de tavsiyelerde bulunan Semih Yuvakuran, “Ne yazık ki bazı futbolcu aileleri çocuklarını dolar ya da euro olarak görüyor. Bu bakış açısı çok yanlış. Bence aileler çocuklarına çok fazla müdahil olmamalı. Onların birer hocası var” ifadelerini kullandı.

Utku Yuvakuran’ın performansı

Beşiktaş’la sözleşmesi Haziran 2024’e kadar devam eden Utku Yuvakuran, siyah-beyazlı takımda 20 maça çıktı ve kalesinde 27 gol gördü.

24 yaşındaki kaleci 7 karşılaşmada ise kalesini gole kapadı.