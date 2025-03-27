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Utts Montaj Fiyatları Güncellendi: İadeler Başlıyor

UTTS MONTAJ FİYATLARI AŞAĞI YÖNLÜ GÜNCELLENDİ

Türkiye’de Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) montaj fiyatlarının aşağı yönlü güncellenmesinin hemen ardından Darphane bir açıklama yaptı. Darphane’nin resmi web sitesi üzerinden duyurulan bilgilere göre, 25 Mart 2025 – 30 Nisan 2025 tarihleri arasında uygulamaya konulacak montaj hizmet bedeli, KDV dahil toplam 2.172 TL olarak belirleniyor.

FAZLA ÖDENEN PARALAR İADE EDİLECEK

Montaj işlemi yaptırmamış olan fakat 2025 yılı için bedelini ödeyen araç sahipleri, her araç için 619,45 TL iade alabilecek. Ayrıca, belirtilen tarihler arasında UTTS’ye ilk kez başvuracak olan araç sahipleri, yeni ücret ile 2.791,45 TL yerine sadece 2.172 TL ödeyecek. Taşıt Tanıma Birimi (TTB) adıyla bilinen çiplerin, 2025 yılı için montaj ve hizmet bedeli, KDV dahil 2.791,45 TL olarak daha önce açıklanmıştı. 24 Mart 2025 tarihli düzenlemeye göre, UTTS kapsamında bu yıl içerisinde ödeme yaparak Taşıt Tanıma Birimi (TTB) montajı gerçekleştirenlere ise araç başına 619,45 TL iade ödemesi yapılacağı belirtiliyor.

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