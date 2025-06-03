Utts Zorunlu, Ttb Montajı Gerekli

ULUSAL TAŞIT TANIMA SİSTEMİ BAŞVURULARI SONA ERDİ

Vergi mükelleflerinin kiralama yoluyla edindikleri ya da işte kullandıkları taşıtlar için hayata geçirilen Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) için başvurular, dün itibarıyla sona erdi. Kullanıcılar, 30 Haziran’a kadar Taşıt Tanıma Birimi (TTB) montaj işlemlerini yaptırma fırsatına sahip olacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı, akaryakıt piyasasında rekabet eşitliğini sağlamak ve kayıt dışı ekonomi ile etkin bir şekilde mücadele etmek amacıyla UTTS’yi devreye aldı.

SİSTEMİN AMAÇLARI VE GEREKSİNLİKLERİ

Sistem, akaryakıt alımı sırasında taşıtların plaka bilgilerinin otomatik olarak ödeme kaydedici cihazlara iletilmesini sağlıyor. Bu kapsamda, yükümlü taşıtların depo girişlerine TTB takılması zorunlu hale gelirken, akaryakıt istasyonu işleten mükelleflerin UTTS kaydını yaptırması ve en az bir Tabanca İletişim Modülü (TİM) ile iki Taşıt Tanıma Okuyucu (TTO) taktırması gerekiyor. TTB’de kayıtlı bilgiler, TTO aracılığıyla otomatik olarak okunarak taşıt plaka bilgisinin güvenli bir şekilde Ödeme Kaydedici Cihaz’a iletilmesini sağlıyor. Yakıt alım süreci sonunda alınan ÖKC fişleri de UTTS kapsamında düzenlendiğini gösteren bilgileri içerecek.

MONTAJ SÜRECİ VE CEZA RİSKİ

UTTS internet sitesi üzerinden TTB kayıt ve başvuru işlemlerini tamamlayan tüm taşıt sahiplerinin, akaryakıt harcamalarının gider gösterilmesine bakılmaksızın 30 Haziran’a kadar araçlarına TTB montajlarını tamamlamaları gerekiyor. TTB montajını tamamlamayan taşıt sahipleri, 1 Temmuz’dan itibaren UTTS kapsamında düzenlenmeyen belgelerle karşılaşacak ve bu belgeler, Vergi Usul Kanunu (VUK) açısından hiç düzenlenmemiş sayılacak. UTTS Tebliği’ne aykırı hareket eden mükelleflere 7 bin liradan 140 bin liraya kadar değişen tutarlarda Özel Usulsüzlük Cezaları uygulanabilecek. Taşıt sahiplerinin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için TTB montaj işlemlerini zamanında tamamlamaları büyük önem taşıyor.

UTTS GEÇİŞ SÜRECİ VE CİHAZ MONTAJI

Ayrıca, Türkiye genelindeki 10 binden fazla akaryakıt istasyonunun UTTS geçiş süreci tamamlandı. Henüz bu geçişi tamamlamayan istasyonlarda ise UTTS donanım montaj işlemleri devam ediyor. Ülke çapında yaygın bir UTTS ağı ile hizmet verilmesi hedefleniyor.

Teknisyen Alperen Kumbasar, uygulama hakkında bilgi vererek, “TTB montajı gerçekleştirdik. Tüm kiralama yoluyla edinilen veya işte kullanılan taşıtlara TTB takılması zorunlu” şeklinde açıklamada bulundu. Kumbasar, UTTS taktırmayanlara özel usulsüzlük cezalarının uygulanabileceğini belirtti. Vatandaşların, 30 Haziran’a kadar istasyonlara kodlarıyla gelerek montajlarını tamamlamaları gerektiğini ifade eden Kumbasar, montaj işlemlerinin sorunsuz gerçekleştirilmesi için “utts.gov.tr” üzerinden araç kaydının yapılması gerektiğini de dile getirdi.