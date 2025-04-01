Üvey Baba Suçlamasıyla Tutuklandı

OLAYIN DETAYLARI

Mersin’in Erdemli ilçesinde yaşayan 20 yaşındaki epilepsi hastası Ömer Bilkan Şahin, geçirdiği nöbet sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yapılan ön incelemede, Şahin’in ilaçlarını kullanmadığı ortaya çıktı. Yakınları ise üvey baba Şükrü Ü.’yü suçlayarak, onun bilinçli bir şekilde Şahin’in tedavisinde kullanılan ilaçları vermediğini ve sık sık şiddet uyguladığını ileri sürdü.

HASTANEYE KALDIRILIŞI

Erdemli ilçesine bağlı Yüksek Mahalle’de ailesiyle yaşayan Ömer Bilkan Şahin, gece saat 02.00 sıralarında nöbet geçirdi. Ailesinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’nde bildirmesi üzerine sağlık ekipleri hemen olay yerine geldi. İlk müdahalenin ardından Şahin, ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi’ne taşındı. Ne yazık ki, doktorların tüm çabalarına rağmen Şahin kurtarılamadı.

ADLİ SÜREÇ

Hastanedeki ön incelemenin ardından, Şahin’in uzun süredir ilaçlarını almadığı tespit edildi. Ömer Bilkan Şahin’in yakınları, üvey babası Şükrü Ü.’nün buna sebep olduğunu iddia etti. Elde edilen bu bilgiler üzerine polis, Şükrü Ü.’yü gözaltına aldı. Şahin’in cenazesi otopsinin ardından, mahalle sakinleri ve komşularının katılımıyla Türbe Mezarlığı’nda defnedildi. Daha sonra adliyeye sevk edilen üvey baba Şükrü Ü., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Olayla ilgili sürdürülen soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.