Uyarı geldi! Sıcaklıklar yükseliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen aşırı sıcak havalar ile ilgili açıklama yaptı.

Türkiye’de çok fazla etkisini göstermeyen kavurucu sıcaklar etkisini göstermeye başladı. Peki önümüzdeki günler hava sıcaklıkları nasıl olacak? CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Türkiye’de hissedilir şekilde etkisini göstermeye başlayan hava sıcaklıklarıyla ilgili CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen çarpıcı mesajlar verdi. Önümüzdeki 4 güne işaret eden Şen, vatandaşları uyardı: Aman dikkat edelim!

Prof. Dr. Orhan Şen’in açıklamaları şöyle; Avrupa’daki sıcak hava dalgası uzun sürdü esasında. 5 gün değil 10-15 gün. Tabi o zaman söyledik. Bu Türkiye’yi kıyısından köşesinden etkileyecek. Tam etkilemeyecek. Öyle oluyor. İstanbul’da bugün önümüzdeki 3-4 gün sıcaklığın en sıcak günü. Bugün 33 derece civarında olacak. Önümüzdeki günlerde de 33-32 derecelerde gidecek. Ta ki çarşamba gününe kadar.

Sıcak hava dalgası nerelerde var? Edirne, Ege’de, İzmir, Muğla, Antalya’da var. Antalya’da en sıcak günlerinin ortalaması 35 dereceyken 40 dereceye varıyor. Bu da yaklaşık 5 günün üzerinde sürecek. İzmir ve Muğla öyle. Dolayısıyla Güney’de Güney Ege’de ve Akdeniz’de sıcak hava dalgası var ve devam ediyor.

İstanbul sıcak günler diyelim. Ekstrem sıcaklar… İstanbul’un bir özelliği var. Nem biraz fazla, nem ile birlikte 33 dereceyi 36 derece hissediyoruz. Vücut 36 dereceyi kuru bir yerde nasıl hissediyorsa 33 derecelik bir nemli yeri de 36 derecede hisseder. Bu vücut açısından aynı etkiyi yapar sağlık açısında. Onun için dikkat etmemiz gerekiyor.

Güneyde nem biraz düşük, o açıdan 40 derecelik bir sıcaklık çok fazla etkilemeyebilir. Yani 36 derece gibi etlemeyebilir, nem düşük.

“ÖNÜMÜZDEKİ 4 GÜN DİKKAT ETMELİYİZ”

Bir şeyin dikkatini çekmek istiyorum. Önümüzdeki günlerde yarından itibaren Güney Ege ve Akdeniz’de nem düşmeye başlıyor. Yüzde 10’ların da altına düşecek. Bu bir tehlike. Orman yangınları için 40 derece sıcaklık yüzde 10. Çok önemli. Çok kritik değerler bunlar. Buna bir de rüzgar etkilenirse ‘Aman dikkat edelim’ diyorum. Önümüzdeki 4 gün dikkat etmeliyiz. Zaten o bölgede 31 Ağustos’a kadar ormanlara girişler yasaklandı. Ama ormanın yanından geçerken de dikkat edelim. Şişeler atmayalım, sigara içiyorsanız arabanın içinde söndürelim.En ufak bir kıvılcım bunu tetikleyebilir.

AVRUPA’DA SICAKLIKLAR SÜRECEK

Öte yandan Meteoroloji uzmanları da, sıcak hava dalgasının gelecek hafta da devam edeceğini, Almanya, Belçika ve Fransa gibi diğer Avrupa ülkelerini de etkisi altına alacağını duyurdu. AccuWeather’in kıdemli Meteoroloji Uzmanı Tyler Roys ise aşırı sıcak havanın Güneydoğu Avrupa’nın yanı sıra Macaristan, Hırvatistan, Bosna, Sırbistan, Romanya ve Bulgaristan’ı da içine alan bölgede ağustos ayına kadar sürmesini beklediklerini söyledi. Uzmanlar, iklim değişikliği kaynaklı aşırı ve kuru sıcakların beklenen yangın mevsimini bu sene çok daha erken çektiğini ve Avrupa’yı vurduğunu belirtti.