Uyarı yapıldı! Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Meteoroloji’den yeni hava durumu açıklaması geldi. Çok kuvvetli yağış başlıyor, gün verildi. Sıcaklıklar da bir anda düşecek. İstanbul’da hafta sonu dahil sıcaklıklar yükselmeyecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, (Çorum hariç) Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Sivas’ın kuzey kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların yurt genelinde 2-4 derece artması bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve doğulu yünlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Bugün salı. Ülke geneli parçalı bulutlu. Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeyi yağışlı. Sıcaklıklar 2-3 derece artacak.

Yarın da benzer hava şartları var. Perşembe günü Marmara ve Ege’ye yağmur geliyor ve sıcaklık İç Anadolu hariç 3-4 derece azalıyor.

İstanbul bugün parçalı bulutlu, sıcaklık 20 C. Yarın da aynı. Perşembe sabah yağmur geliyor, sıcaklık 16 dereceye düşüyor. Hafta sonu dahil yükselmiyor. Cuma hariç yağış yerel olarak hafta sonu da devam edecek. İSKİ barajlarında doluluk yüzde 48 yatay seyre geçti.”