Üye Olmayan Yurttaşlar İçin Dayanışma Sandığı

CHP’NİN ÖN SEÇİM HAZIRLIKLARI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, sosyal medya üzerinden 23 Mart’ta yapılacak ön seçimle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Çiftçi, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “23 Mart 2025 Pazar günü gerçekleştireceğimiz önseçimde, 22 Mart Cumartesi günü saat 17.00’ye kadar partimize, baba ocağına gelen tüm üyelerimiz de seçim günü sandığa gelen tüm yurttaşlarımız da oy kullanabilecek.”

DAYANIŞMA SANDIĞI DETAYLARI

Çiftçi, “Partimize üye olmayan ancak bu darbe girişimine dur demek isteyen yurttaşlarımız için kuracağımız ‘Dayanışma Sandığı’na ilişkin tüm bilgileri yarın sabah itibarıyla kamuoyuyla paylaşacağız.” şeklinde konuştu.

SİYASİ TARİHİMİZDE BİR İLK

Ayrıca, “Önseçim sürecimiz, siyasi tarihimizin gördüğü en büyük dayanışma ve beraberlik günü olarak tarihe geçecek. Darbeye karşı demokrasiyi savunmak için mücadelemizi hep birlikte büyütecek; bu karanlığı yıkacak, halkın iktidarını mutlaka kuracağız.” sözleriyle, seçim sürecinin önemine vurgu yaptı.