Uygun Fiyatlı AJet Kampanyası Mevcut

UYGUN FİYATLI UÇAK BİLETLERİ İÇİN AJet KAMPANYALARI

Uygun fiyatlarla yurt içi ve yurt dışı uçak bileti arayan yolcular, AJet’in 2025 yılına özel sunduğu kampanya dönemlerini ve avantajlı bilet fırsatlarını dikkatle takip ediyor. Özellikle seyahatlerinde tasarruf etmek isteyenler için erken rezervasyon imkanları, promosyon indirimleri ve dönemsel fırsatlar büyük avantaj sağlıyor. AJet’in sunduğu özel kampanyalar, farklı ülkeler ve şehirler arasında daha ekonomik seyahat etme olanağı sunuyor.

BİLET SATIŞLARI VE AVANTAJLARI

Seyahat planı yapan yolcular, “AJet Babalar Günü’ne özel indirimli bilet satışları ne zaman başlıyor?” ve “En ucuz bilet nasıl bulunur?” gibi sorulara yanıt ararken, cazip fiyatlarla uçmanın yollarını da araştırmaya devam ediyor. AJet, 14-15 Haziran 2025 tarihleri arasında geçerli olacak kampanyasında “AJETBABA” promosyon kodunu kullananlara yüzde 30 indirim sağlıyor. Bu kampanya, 15 Eylül ile 15 Aralık 2025 tarihleri arasındaki uçuşlar için geçerli olacak ve toplamda 80.000 koltuk satışa sunulacak. Hem yurt içi hem de yurt dışı tüm uçuşlar bu kampanyadan yararlanabiliyor.

KAMPANYANIN DETAYLARI

Ancak önemli bir detay, bu indirimlerden yalnızca AJet mobil uygulaması üzerinden faydalanılabiliyor olması. AJet, uygun fiyatların yanı sıra sunduğu hizmetlerle de dikkat çekiyor. 8 kg kabin bagajı, ek bagaj seçenekleri, lezzetli AJet Cafe menüsü ve kişiselleştirilmiş koltuk seçimi gibi imkanlarla konforlu bir uçuş deneyimi sunuyor. Ayrıca kampanya, hem gidiş-dönüş hem de tek yön bilet alımlarında geçerli. Ancak vergilerin ve harçların fiyata dahil olmadığı unutulmamalı. Kampanya, yalnızca AJet’in düzenlediği tarifeli seferlerde geçerli olacak. AJet, her kampanyasında olduğu gibi bu kampanyada da kuralları değiştirme ya da kampanyayı iptal etme hakkını saklı tutuyor. Kurallara aykırı kullanım durumunda yasal işlem yapılabileceği belirtiliyor.