Uyku Kalitesini Artıran Besinler

UYKU KALİTESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Çoğumuz, tok karnına yatmanın uyku kalitemizi olumsuz etkileyebileceğini bilmekteyiz. Yediklerimizin ve bazı gıda maddelerinin tüketildiği saatlerin değiştirilmesi, daha iyi bir uyku sağlamada yardımcı olabiliyor. Bilimsel araştırmalar, akşam yemeklerinde tükettiklerimizin uyku kalitesini artırabileceğini gösteriyor. Örneğin, bazı sınırlı çalışmalar vişne suyunun insanların daha iyi uyumasına yardımcı olabileceğini bulurken, bazıları da yatmadan önce kivi yemenin faydalarını ortaya koydu.

Ayrıca, ılık sütün uykuya dalmaya yardımcı olabileceğini gösteren çeşitli araştırmalar mevcut. Çünkü, vücutta “uyku hormonu” melatoninin sentezinde etkili olan triptofan, sütte yüksek seviyelerde bulunuyor. Melatonin, uyku ve uyanıklık döngüsünü düzenliyor. Hava karardığında vücut daha fazla melatonin üretirken, melatonini doğrudan yumurta, balık, kuruyemiş ve tohumlar gibi gıdalardan da almak mümkün. Melatonin açısından zengin besinler tüketmenin uyku kalitesini artırabileceğini ve daha uzun süre uyumamıza yardımcı olabileceğini gösteren pek çok çalışma var. Ancak, belirli bir gıda maddesinin tek başına uykuyu iyileştirmesi yeterli olmuyor; asıl kritik olan, genel beslenme düzenimiz.

DAHA İYİ UYKU İÇİN DOĞRU BESLENME

Columbia Üniversitesi Beslenme Enstitüsü’nden Prof. Dr. Marie-Pierre St-Onge, “Gün boyu kötü beslenip yatmadan önce bir bardak vişne suyu içmenin yeterli olduğunu düşünemezsiniz” diyor. Bunun yerine, gün boyunca aldıklarımızın uyku kalitesini artırabileceğini ifade ediyor. Michigan Üniversitesi’nde beslenme bilimleri alanında görev alan Yrd. Doç. Erica Jansen, uyku için en faydalı beslenme biçiminin, bol miktarda tam tahıl, süt ürünleri ve balık da dahil olmak üzere yağsız proteinler içeren bitki bazlı bir beslenme düzeni olduğunu bulduklarını belirtiyor. Jansen, 2021 tarihli çalışmasında, üç ay boyunca her gün daha fazla meyve ve sebze tüketen kişilerin uyku kalitelerinde önemli iyileşmeler sağlayabildiğini gösterdi.

Meyve ve sebzelerin, et, süt ürünleri, kuruyemişler, tohumlar, tam tahıllar ve baklagillerle birlikte genellikle triptofan açısından zengin olduğu düşünülüyor. Jansen, triptofanın önemi nedeniyle serotoninin salgılanması ile melatonine dönüşüm sağladığını ifade ediyor. Serotonin, ruh hali, uyku, iştah ve sindirim gibi birçok önemli işlevi düzenleyen doğal bir nörotransmitter olarak biliniyor. Ancak, yalnızca triptofan açısından zengin yiyecekler yemek yeterli değil; bu gıdaların tam tahıl veya baklagillerle yüksek lifli karbonhidratlarla beraber tüketilmesi önemli.

MAGNEZYUMUN ROLÜ VE ÖNERİLER

Bitkisel açıdan zengin bir beslenme düzeninin iltihabı azaltarak uyku kalitesini artırabileceği üzerinde duruluyor. Uyku kalitesini artırmaya katkı sağlayan diğer bir gıda da magnezyum. Magnezyum, stres hormonu kortizolun azaltılmasına yardımcı olarak sinir sistemini yatıştırıyor. 30 yaş üstü çoğu yetişkinin günde yaklaşık 420 mg magnezyum alması öneriliyor. Ispanak gibi yeşil yapraklı sebzeler, baklagiller, kuruyemişler, tohumlar ve tam tahıllar bu minerali bolca içermektedir. Magnezyumun uykuyu iyileştirmesine bir diğer etken de ruh sağlığına sağladığı faydalar. Yapılan çalışmalar, yetersiz uyku ile depresyonun yakından bağlantılı olduğunu ortaya koyuyor.

Bilim insanları, akşam yemeğine dikkat etmenin kötü bir gece uykusundan kurtulmaya yetmeyeceği konusunda hemfikir. Gün boyunca öğünlerin zamanlamasının da önem taşıdığı ifade ediliyor. Jansen, “Uykudan önce yapılması gereken en önemli şeylerden biri de, yatmadan birkaç saat önce yemek yemeyi bırakmak” diyor. Araştırmalara göre, gün içinde, kahvaltıyla başlayan düzenli bir şekilde yemek yemenin daha iyi uyku kalitesi ile ilişkili olduğu belirtiliyor.

IŞIK VE GÜNDÜZDÜZENİ

Uzmanlar, son öğünün yatmadan önce yenmesinin uykuya dalma süresini uzatabileceğini söylüyor. Bu durum, yemeği gündüzle, geceyi ise uyku ile ilişkilendirmemizi kolaylaştırıyor. “Gündüz ve gece arasında daha net bir ayrım olduğunda, beyniniz uyku vaktinin geldiğini daha kolay anlıyor,” diyor Jansen. Ayrıca, uyku açısından süt ürünleri bakımından zengin bir kahvaltıyı güneşli bir ortamda yapmanın, loş ışıkla aydınlatılan bir odada yemekten daha iyi olduğunu gösteren araştırmalar mevcut. Bilim insanları, bu durumun gün ışığında yemek yemenin vücudun geceleri daha fazla melatonin salgılamasına katkıda bulunmasından kaynaklandığını düşünüyor.

Diğer yandan, bitkilerden elde edilen melatoninin, vücudun ürettiği melatonini etkileyip etkilemediği hakkında net bilgiler bulunmuyor. Uyku için en faydalı beslenme düzeninin, bitkisel açıdan zengin gıdalar içerdiği görülüyor. Ayrıca, mümkün olanlar için gün içerisinde düzenli aralıklarla yemek yemenin de faydası olabiliyor. Ancak beslenme düzeninin diğer alışkanlıklarla bağlantılı olduğunu unutmamak gerekiyor. Bilim insanları, uyku kalitemizin gün içindeki fiziksel aktivite seviyemiz, ruh sağlığımız ve ışığa karanlığa maruz kalma düzeyimiz tarafından da etkilendiğine dikkat çekiyor.

UYKU BOZUKLUKLARI VE BESLENME İLİŞKİSİ

Uzmanlar, uykusuzluk ile uyku apnesi gibi uyku bozuklukları arasında net bir ayrım yapmanın önemini vurguluyor. St-Onge, “Eğer uyku bozukluğunuz varsa, test yaptırmanız ve tedavi olmanız gerekir. Beslenme düzeninizi iyileştirmek tedavi planının parçası olabilir, fakat bazı kişilerin ek desteklere ihtiyacı olabilir,” diyor. Uyarı: Bu makale yalnızca genel bilgi amaçlıdır ve herhangi bir sağlık uzmanının tavsiyesinin yerine geçmemelidir. Sağlık sorunlarınızla ilgili endişeleriniz varsa lütfen doktorunuza danışın.