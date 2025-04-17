UYMSİB Başkanı, İhracatta Kayıp Olmaz

ULUDAĞ YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARINDAN BEKLENTİLER

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) Başkanı Senih Yazgan, zirai don hadisesi sonrası ihracatçılar olarak endişeli olmadıklarını belirtiyor. Yazgan, “İhracatımızda cidi bir kayıp olacağını sanmıyorum. Bu dönemde en iyi ihracat performansını gösterebiliriz.” şeklinde konuştu. Yazgan, nisanda meydana gelen zirai don hadisesinin pek çok bölgede önemli hasara yol açtığını ve çeşitli ürün gruplarını olumsuz etkilediğini aktardı. Türkiye’nin geniş coğrafyasını dikkate alarak, don olaylarının sıradan ve yerel olduğunu, ancak bu olaya bağlı olarak birçok ürün grubunun olumsuz etkilendiğini ifade etti. “Tamamen bütün ürünleri mi etkiledi, hayır.” diyen Yazgan, bazı bölgelerde dondan korunan alanların bulunduğuna da dikkat çekti.

UZUN DÖNEMDE ÜRETİM POTANSİYELİ

Bölgeden aldıkları veriler doğrultusunda, ciddi don zararı yaşanan alanlar kadar bu durumdan etkilenmeyen bölgelerin de olduğunu belirten Yazgan, “Türkiye, belli ürünlerde önemli bir üretim potansiyeline sahip. Toplam üretimin yüzde 10’u kadar ihracat yaptığım ürünler var. Durum böyle olunca ürün eksikliği olabilir ama ihracat için belli ölçüde ciddi bir eksiklik olacağını söylemek için çok erken.” dedi. Ayrıca, dondan dolayı iç piyasada fiyatların yükselebileceğini de sözlerine ekledi. Yazgan, Akşehir ve Sultandağı bölgelerindeki kiraz üretiminde bir düşüş beklentisi olduğunu, ama kalite olarak ürünlerin iyi olacağının altını çizdi. “Ürün belki az olacak ama kalite yapacak ve üreticiler elindeki az ürünü iyi fiyata satarak geçen yıllardaki geliri sağlayabilecekler.” şeklinde konuştu.

AVRUPA PAZARINDAKİ DURUM

Yazgan, Avrupa’da da benzer bir durumun yaşandığını belirterek, genel anlamda ürün azlığının yaşanabileceğini dile getirdi. “Ürün bol olmayacağı ihracat pazarında ucuza mal olmayacağını söyleyebilirim.” diyen Yazgan, az ürünün daha büyük kalibrasyona sahip olacağına dikkat çekti. Bu dönemde en iyi ihracat performansını gösterebileceklerini, çok fazla ürün olmamasının küçük ürün demek olduğunun altını çizerek ifade etti. “Az ürün ise kalibrasyonu büyük demek.” ifadesiyle durumu özetledi.

TARIMDA RİSKLER VE PLANLAMA

Tarımın açık bir fabrika gibi değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Yazgan, her zaman risklerin bulunabileceğini aktararak, “Bir üretici 5 yılda bir yılını kayıp gibi görmeli, kendini buna göre planlamalı.” dedi. Üreticilerin yaşadığı kayıpların ilgili bakanlıklar tarafından telafi edilmesi gerektiğini belirten Yazgan, çiftçilerin üretimden vazgeçmemesi gerektiğinin önemine de dikkat çekti. “İhracatımızda ciddi bir kayıp olacağını sanmıyorum.” diyerek son sözlerini tamamladı.