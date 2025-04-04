“Uysal, CHP Genel Başkan Adaylığını Açıkladı.”

UYSAL’DAN CHP GENEL BAŞKAN ADAYLIĞI AÇIKLAMASI

Sosyal medya üzerinden bir paylaşım yapan Uysal, “33 yıllık siyasi tecrübemi ve birikimimi partimin ve ülkemin hizmetine sunma cesaretiyle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Adaylığımı açıklıyorum.” ifadelerini kullandı.

ÜLKENİN İÇİNDE BULUNDUĞU KRİZ ORTAMINA VURGU

Uysal mesajında, “Ülkemiz ağır ekonomik, sosyal ve siyasi bir kriz ortamındayken yaşanan olağanüstü süreçler nedeniyle Cumhuriyet Halk Partimiz olağanüstü bir kurultaya gidiyor.” diyerek mevcut duruma dikkat çekti.

DEMOKRATİK SÜREÇLERİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ

“Milli mücadele döneminin en zorlu zamanlarında dahi demokratik teamülleri ve süreçleri ısrarla sürdüren Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisi Cumhuriyet Halk Partisi’ne yakışan, partimizi gönülden birleştirecek demokratik süreçleri uygulamaya almaktır.” ifadelerini kullanan Uysal, demokrasi vurgusu yaptı.

EKREM İMAMOĞLU’NA DESTEK MESAJI

Uysal açıklamasında, “Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nu esaretten kurtarmak için” ifadesine yer vererek, İmamoğlu’na desteğini yineledi.

CHP’NİN YENİDEN İNŞA SÜRECİNE KATKI VURGUSU

“Türkiye’mizi kurucu değerlerimiz üzerinden yeniden inşa etmek üzere vazifeye atılmak için” diyen Uysal, partinin geleceğine yönelik vizyonunu paylaştı.

33 YILLIK SİYASİ BİRİKİMİNİ PARTİYE SUNMA KARARLIĞI

Açıklamasını, “İçinde bulunduğum şartların sıkıntılı yanlarını önemsemeden, 33 yıllık siyasi tecrübemi ve birikimimi partimin ve ülkemin hizmetine sunma cesaretiyle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Adaylığımı açıklıyorum.” sözleriyle tamamladı.