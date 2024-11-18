Uysal, Demokrat Parti Genel Başkanı Oldu

DEMOKRAT PARTİ’Yİ TEMSİL EDEN EYLEMLER

Demokrat Parti’nin 15. Olağan Büyük Kongresi, Ankara’da bir otelde “Söz yeniden milletin” temasıyla gerçekleştirildi. Kongre için gereken sayıda delege toplandığında Divan Başkanlığı seçimi yapıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşma yapan Genel Başkan Gültekin Uysal, siyaseti sadece kendileri için değil, 86 milyon için yaptıklarını belirtti. Uysal, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı açıklamalara eleştirilerde bulundu.

Uysal, Kara Harp Okulu mezunu teğmenlerin disipline sevk edilmesiyle ilgili sosyal medyaya yansıyan görüntülerden bahsederek, “Harbiye’den mezun olan genç teğmenleri, birincisi de dahil olmak üzere ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ diyenleri ihraç edeceksiniz, kanlı katil Öcalan’ı Meclis’e yollayacaksınız. Kanımızın son damlasına kadar buna karşı mücadele edeceğiz” dedi. Ayrıca partilerini iktidar ortağı yapma aşamasına geldiklerini ifade eden Uysal, “Bugünden ilan ediyorum, önümüzdeki seçimlerde Demokrat Parti olarak kendi isim ve amblemimizle beraber milletin önünde yükselen bir irade olacağız. Bunun dışında başka bir yolumuz yok” şeklinde konuştu.

KONGREDE TARTIŞMALAR VE SEÇİM SONUCU

Kongre sırasında genel başkan adaylığı için imza toplayan İlay Aksoy’un adaylığı, belirli delegelerin imzalarını geri çekmesi ve bazı imzaların geçersiz sayılması nedeniyle kabul edilmedi. Bu durum salon içinde tartışmalara neden oldu. Aksoy, bu karara karşı çıkarak, “Siz bugün kendi partinize darbe yaptınız. Bu kadar insanın iradesine ipotek koydunuz” açıklamasını yaptı. Tartışmaların ardından oy verme süreci başladı. Gültekin Uysal, tek aday olarak girdiği seçimde 778 delegenin 765’inin oyunu alarak tekrar Genel Başkanlık görevine seçildi; 13 oy ise geçersiz sayıldı. Sonuçların açıklanmasından sonra Uysal, teşekkür konuşmasında “Birlikteliğimizi koruduğumuz müddetçe, yürekler toplu vurdukça hiç kimsenin size, bize bir şey yapma şansı yok. O nedenle birlikteliğimiz daim olsun diyorum” ifadelerini kullandı.