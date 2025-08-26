Uysal Oltu, 22 Kadınla Rekor Kıracak

Seyit Onbaşı Tablosu Yaparak Rekor Kırmayı Hedefliyor

Avcılar’da yaşayan Uysal Oltu (54), 10 kilogram boncuk ve 15 kilogram yapıştırıcı kullanarak Çanakkale Savaşı kahramanı Seyit Onbaşı’yı 276 kiloluk mermiyi taşırken gösteren bir tabloyu 8,5 ayda tamamladı. Oltu, “Pandemi döneminde eşinden ayrılan, şiddet gören, evinin kirasını ödeyemeyen kadınlara bunu öğrettik. Bir meslek edindiler. Şimdi tekrar 22 bayanla eşinden şiddet gören, eşinden ayrılan, yalnız yaşayan bayanlarla rekor kırarak Guinness Rekorlar Kitabı’na gireceğiz. Rekor, 84 metrekare taşla yapılan resimle Tayland’ta. Biz 110 metrekare ile Türkiye’ye getireceğiz. Bunun arkasından dünyanın en uzun ve en büyük resim sergisini açacağız” diyor.

Boncukla Sanat Öğrenip Yeni Bir Meslek Ediniyorlar

Uysal Oltu, Atina’da Kıbrıs Rum Türkü bir arkadaşından boncukla tablo yapmayı öğrenmiş. Pandemi sürecinde şiddet gören kadınlara bu sanatı öğreten Oltu, Seyit Onbaşı tablosunu boncukla yaparak Guinness Rekorlar Kitabı’na başvuruda bulundu. Oltu, “Bunu dünyada yapan tek kişiydi. Bana öğretti. O öldü, şimdi ben yapıyorum. Onun öğretmiş olduğu mesleği ben sürdürüyorum” ifadelerini kullanıyor.

Türkiye’ye Rekor ve Sergi Getirmeyi Planlıyor

Uysal Oltu, “Büyük bir kısmı Atatürk tablolarından oluşuyor. Evin bir bölümünü atölyeye çevirip oya boncukları tek tek yapıştırarak tamamladım. Bunlarda resim çizme, kalem, çizgi yoktur. Nasip olursa sponsor ayarlayabilirsek ki, bu hafta bir görüşmemiz olacak. Rekorumuzu kırıp, Türkiye’ye getireceğiz ve ardından Fransa’da dünyanın en büyük sergisini açarak yine bir rekoru Türkiye’yi gururlandıracağız. Seyit Onbaşı tablosunda 10 kilo üzerinde boncuk var. 15 kilo yapıştırıcı gitti. 10 kilo civarında cam vernik gitti. 8,5 ayda bitti” şeklinde açıklama yapıyor.