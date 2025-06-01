Uyudu, Telefonunu Çaldı, Şaşırdı

UYUYAN MÜŞTERİNİN CEP TELEFONUNU ÇALDI

Antalya’da kimliği belirsiz bir kişi, oturduğu masada uyuyan bir müşterinin cep telefonunu alıp uzaklaştı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı ve şüphelinin rahat tavırları dikkat çekti. Müşteri uyandığında “Adisyon fişini de almış” diyerek durumu fark etti. Olay, Murathaşa ilçesinin Balbey Mahallesi’ndeki bir işyerinde gerçekleşti. Sabah saat 10.30’da işyerine gelen Recep Mezarduru, kahvaltısını yaptıktan sonra masasında uyuyakaldı. Uyandığında cep telefonunun yerinde olmadığını gören Mezarduru, işyeri çalışanlarına durumu bildirdi.

GÜVENLİK KAMERASI OLAYI GÖRÜNTÜLEDİ

İşyeri sahibi, telefonun kaybolmasının ardından güvenlik kameralarını inceledi ve olay anında bir kişinin gelip masada bulunan cep telefonunu alarak uzaklaştığını fark etti. Görüntülerde, hırsızın uyuyan müşterinin telefonunu alırkenki rahat hareketleri dikkat çekiyor. Şahsın, telefonu aldıktan sonra bir süre işyeri çevresinde dolaştığı ve ardından tekrar uyumakta olan müşteriyi kontrol ederek uzaklaştığı görüldü.

İŞLETME SAHİBİ DURUMU ANLATTI

Cep telefonu çalınan Recep Mezarduru, “Açma ile simit yedim. Uyanıp lavaboya gidip geldiğimde telefonu bulamadım. Adisyon fişini de almış. Güvenlik kamerasına baktık. Kamerada gördükten sonra karakola gidip ifade verdim” dedi. İşletme sahibi Uğur Oral, hırsızlığın nasıl gerçekleştiğini anlattı. Oral, “Dün sürekli gelen bir müşterimiz burada oturup kahvaltısını yapıyordu. Müşteri uyanınca telefonunun olmadığını fark etti. Güvenlik kameralarına baktığımızda şahsın gelip, müşteri uyurken telefonu çaldığını gördük. Rahat tavırları pes dedirtti. Ön tarafta biraz dolaştıktan sonra tekrar gelip telefonu kontrol etti” şeklinde bilgi verdi. Bu olayın ardından, işletme sahibi telefonu çalan kişinin yakalanmasını istedi.