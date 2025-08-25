Uyum Haftası Tarihleri Açıklandı

UYUM HAFTASI TARİHLERİ AÇIKLANDI

İlkokula yeni adım atan 1. sınıf öğrencileri için hazırlanan uyum haftasının tarihleri belirlendi. Bu özel süreç, çocukların okula alışma sürecini kolaylaştırmayı hedefliyor. Uyum haftası ile birlikte öğrenciler, okul ortamına daha rahat bir şekilde adapte olurken, okul korkusu ve ayrılık kaygısı gibi duygularını hafifletme fırsatı buluyor.

UYUM HAFTASI DETAYLARI

2025-2026 eğitim öğretim yılı kapsamında, okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için uyum haftası 1 Eylül’de başlıyor. 1-5 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek bu özel hafta, yeni eğitim yılına geçiş sürecini kolaylaştırmayı amaçlıyor. Uyum haftası boyunca çocuklar, okul ortamını tanıyacak ve öğretmenler, öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarını gözlemleyerek ihtiyaçlarına yönelik destek sağlayacak. Böylece, öğrencilerin okul korkusu ve ayrılık kaygısı gibi olası zorluklar en aza indirilmiş olacak.

YENİ EĞİTİM YILI BAŞLIYOR

Veliler için de bilgilendirici etkinliklerin bulunduğu bu dönem, sağlıklı ve güvenli bir öğrenme süreci için gereken bir konu olarak önem taşıyor. Türkiye genelindeki okullarda 2025-2026 eğitim öğretim yılı 8 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Yenilenmiş dönemin başlamasıyla birlikte milyonlarca öğrenci ders başı yapacak ve okul bahçeleri yeniden hareketlenecek. İlk dönem, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yanı sıra öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlayacak etkinliklerle geçmesi planlanıyor.

EĞİTİM DÖNEMİ SONU

2025-2026 eğitim öğretim yılı, 26 Haziran 2026 Cuma günü öğrencilere karnelerin dağıtılmasıyla sona erecek. Böylece, yaklaşık on ay süren yoğun eğitim ve öğretim dönemi tamamlanmış olacak. Öğrenciler, karneleriyle birlikte yaz tatiline başlayarak dinlenme ve yeni döneme hazırlanma fırsatı bulacak. Eğitim camiası için önemli bir dönüm noktası olan bu tarih, hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin yıl boyunca gösterdiği çaba ve emeğin değerlendirilmesi açısından büyük bir önem taşıyor.