Uyuşturucu Bağımlılığı Konusunda Bilgilendirme Yapıldı

BİLGİLENDİRME FAALİYETİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı, Melikgazi ilçesine bağlı Ağırnas mahallesindeki gençlere uyuşturucu bağımlılığı konusunda bilgilendirme yaptı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bu faaliyet, uyuşturucu ve uyarıcı madde bağımlılığı ile mücadele çerçevesinde düzenlendi.

Mahalle sakini Mustafa Halıcıoğlu’nun ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, yaklaşık 50 gence ‘UYUMA projesinin tanıtımı yapıldı. Katılımcılara, uyuşturucu bağımlılığı ile ilgili hazırlanan broşürler de dağıtıldı.

Etkinlik sonunda gençlere yönelik konuşma yapan Mustafa Halıcıoğlu, “Bu tür illetlere düşmeyin, düşecek arkadaşlara da fırsat vermeyin. Onların böyle bir hastalığa düşmesine engel olun. Güzel bir köyümüz var, daha güzel yapalım. Bu toplantıları daha sık yapalım, her geldiğinizde arkadaşlarınızı getirin. Komutanlarımızdan Allah razı olsun, devletimiz yanınızda. Biz köy büyükleriniz olarak yanınızdayız. Kimseden çekinmeyin, korkmayın, bunu yapanları ifşa edin. Siz de bunlardan uzak durun. Komutanlarımıza da çok teşekkür ediyorum, bizim derdimizle dertlendiler. İyi ki varlar” dedi.