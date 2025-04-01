Uyuşturucu Bağımlısı Evini Ateşe Verdi

ANNE KATİLİKTEKİ SALDIRGANLIĞINI GÖSTERDİ

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde madde bağımlısı olduğu söylenen bir birey, bayram hazırlıkları yapan kanser hastası annesine şiddet uygulamak istedi. Adı Ali Ceylan olan şahıs, annesini öldüremeyince kaldıkları evde yangın çıkardı. Olay, geçtiğimiz günlerde gerçekleşti.

EVİ ATEŞE VERDİ

İddiaya göre, Ali Ceylan, 74 yaşındaki annesi Gülhan Aydoğdu’yu tehdit ederek öldürmek istedi. Ancak Gülhan Aydoğdu, tuvalete gitme bahanesiyle evden kaçmayı başardı. Annesinin geri dönmediğini gören Ceylan, mutfak tüplerini evin farklı odalarına yerleştirerek yangın çıkardı. O esnada ev alevler içinde kalırken, Gülhan Aydoğdu itfaiye ve yetkililerden yardım talep etti.

KORKUNÇ TEHDİTLER VE YAŞANAN TÜRLÜ ZORLUKLAR

Kanser hastası anne Gülhan Aydoğdu, yaşadığı zor günleri şu şekilde aktardı: “O bana sürekli işkence yapıyordu. Evi yakmaya çalışıyordu ve beni dövmeye çalışıyordu. O gün eline balta aldı ve beni keseceğini söyledi. Ben de tuvalet bahanesiyle oradan kaçarak uzaklaştım. Uyuşturucu bağımlısı sürekli eve kendisi gibi arkadaşlarını getiriyor. Çok kez karakola gittim, hastanede kaldım ama değişen bir şey olmadı. İzmir’den sadece bayramı birlikte geçirmek üzere gelmiştim, ama başıma böyle bir olay geldi. Evi yakmış, ben yokken her yere tüpleri yerleştirmiş. Tüm malzemeleri ortada bırakmış; planı beni kesip evi yakmaktı. Şu an kendisinin hastanede olduğuna seviniyorum, ama çıkmasını istemiyorum. Daha önce beni darp etti, tekrar yapacağından korkuyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum, evim de yok artık.”

Bu olay, madde bağımlılığının yol açtığı şiddet ve aile içi huzursuzluğun ne denli ciddi sonuçları olabileceğini bir kez daha gözler önüne seriyor.