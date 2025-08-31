Gündem

Uyuşturucu Bağımlısı Genç Evi Yaktı

uyusturucu-bagimlisi-genc-evi-yakti

FETHİYE’DE EV YANGINI

Muğla’nın Fethiye ilçesindeki Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşayan H.Y., ailesiyle yaşadığı tartışmanın ardından evi ateşe verdi. Olayın bildirilmesiyle birlikte bölgeye acil olarak itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiye ekipleri, yangını ormanlık alana sıçramadan yaklaşık yarım saat içinde kontrol altına almayı başardı. Yangın sonucunda H.Y.’nin evi kullanılamaz hale geldi.

GÖZALTINA ALINDI

Uyuşturucu madde bağımlısı olduğu iddia edilen H.Y., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak şu an inceleme sürüyor.

