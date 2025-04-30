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Uyuşturucu Denetimlerinde 45 Şahıs İşlemde

UYUŞTURUCU DENETİMLERİ SONUCUNDA GÖZALTILAR OLDU

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu denetimlerinde 45 kişi hakkında işlem yapıldı. Elde edilen verilere göre, bu operasyonda 79,12 gram sentetik kannabinoid, 31,72 gram metamfetamin, bin 912 adet sentetik ecza hapı, 0,98 gram kokain, 2 adet tabanca ve 20 adet fişek ele geçirildi.

ŞAHISLAR YARGIYA SEVK EDİLDİ

Ele geçirilen uyuşturucu maddeler muhafaza altına alındı. Gözaltına alınan 45 kişiden 5’i, adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

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