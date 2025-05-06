Uyuşturucu Ele Geçirilen 3 Zanlı Yakalandı

Uyuşturucu ELE GEÇİRİLDİ

Süleymanpaşa ilçesinde bulunan bir evde yapılan operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Hürriyet Mahallesi’nde uyuşturucu olduğu yönünde bilgi alarak çalışmalara başladı. Yapılan aramada, evde bir miktar uyuşturucu bulunmasıyla birlikte adreste bulunan 3 zanlı gözaltına alındı.

RUHSATSIZ TABANCA KAPISINI AÇTI

Marmaraereğlisi ilçesinde ise, üst arama sırasında ruhsatsız bir tabanca bulunan şüpheli gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeniçiftlik Mahallesi’nde S.A. isimli şüpheliyi durdurdu. Yapılan aramada şüphelinin üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi ve hemen gözaltına alındı.

UYUŞTURUCU İŞLEMİ YAPILDI

Çorlu ilçesinde gerçekleştirilen bir başka operasyonda, üzerinde uyuşturucu bulunan bir şüpheli yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi’nde şüphe üzerine M.T. isimli şahsı durdurdu. Üst aramasında 78 gram metamfetamin ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi ve şüpheli gözaltına alındı.