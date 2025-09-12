Uyuşturucu Etkisindeki Kadın Bıçakla Saldırdı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Avcılar’da uyuşturucunun etkisinde olduğu öne sürülen bir kadın, kendisine ve çevresine bıçakla zarar verdi. Olay, dün saat 23.00 civarlarında Cihangir Mahallesi Sandal Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, S.Ö. isimli kadın, kardeşiyle yaşadığı evde bulunanları tehdit edip, elindeki bıçakla saldırmaya çalıştı.

POLİS MÜDAHALESİ

İlk olarak göğsünden hafif bir şekilde kendisini yaralayan S.Ö. için 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım talep edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kapı kilitli olduğu için bıçaklı kadına ulaşamayarak polis ekiplerini beklemek zorunda kaldı. Sevk edilen polisler, S.Ö.’yü bıçaklı durumdayken kapıyı açması için uzun süre ikna etmeye çalıştı. Ancak kadının elindeki bıçakla saldırması olayın seyrini değiştirdi.

KADININ YARALANMASI

S.Ö., polislere hakaret ederek elindeki bıçakla kapıya kadar geldi ama ikna edilemedi. Polis, birkaç kez göz yaşartıcı gaz kullandı. Kapıdaki camı kıran polisin elini içeri almak istemesi üzerine S.Ö., polislere bıçakla saldırmaya çalıştı. Bunun üzerine ekip, kadını bacağından vurdu. Yaralı kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.