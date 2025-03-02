Uyuşturucu Etkisiyle Yere Yığılan Kişi

UYUŞTURUCU ETKİSİYLE YERDE KALDI

Adıyaman’da, bir birey kullandığı uyuşturucu maddenin tesiriyle yere yığıldı. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeşilyurt Mahallesi’nde bir şahıs, sokak ortasında yığılıp kaldı. Uyuşturucu maddenin etkisiyle yerinden kalkamayan ve garip sesler çıkaran şahıs, çevredeki vatandaşların korkmasına yol açtı.

CİVARDAKİLER KORKTU

Hiç kimsenin korku nedeniyle yanına yanaşamadığı şahıs, yerde bir süre kaldıktan sonra kendine gelerek olay yerinden sendeleyerek uzaklaştı. Bu durum, çevredeki insanların endişelenmesine neden oldu.