Uyuşturucu Hapla Yakalanan 2 Kişi Tutuklandı

UYUŞTURUCU HAPLA YAKALANAN İKİ KİŞİ TUTUKLANDI

Adana’nın İmamoğlu ilçesinde yapılan bir operasyonda uyuşturucu hapla yakalanan iki kişi, tutuklanarak cezaevine gönderdi. Gelen bilgilere göre, İmamoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında şüpheli bir araca yöneldi.

ŞÜPHELİ ARAÇTA YAPILAN ARAMA

Takip edilen 01 plakalı otomobil durdurularak arama gerçekleştirildi. Bu arama sırasında 418 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Araçtaki H.İ.A. ve H.Y. isimli iki kişi gözaltına alındı. İki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.