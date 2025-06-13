Uyuşturucu Haplar Ele Geçirildi, 2 Tutuklandı

İKİ AYRI OPERASYONDA UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

Arnavutköy ve Fatih’te gerçekleştirilen iki ayrı operasyon sonucu, piyasa değeri yaklaşık 2 milyar lira olan 2 milyon 535 bin 680 adet uyuşturucu hap elde edildi. Operasyona katılan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı, ele geçirilen uyuşturucular ise emniyet tarafından sergilendi. İstanbul ve Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, uyuşturucu ticaretine yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı. Bu doğrultuda, İstanbul emniyetinin Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Fatih ve Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlükleri ekipleri, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

OPERAASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Arnavutköy’de bir iş yerine ve Fatih’te bir imalathaneye yapılan baskınlar sonucunda, 2 milyon 535 bin 680 uyuşturucu hap, 266 kilogram uyuşturucu üretimi için kullanılan kimyasal madde, 810 bin adet boş kapsül, 7 adet üretim makinesi ve elektronik cihaz ele geçirildi. Uyuşturucu hapların piyasa değeri ise 2 milyar lira olarak belirlendi. Operasyon sırasında 3 şüpheli gözaltına alındı; bunlardan 2’si tutuklandı, bir kişi serbest bırakıldı.

ELEMİŞTİK YILDIRIM AÇIKLAMADA BULUNDU

Ele geçirilen uyuşturucu haplar İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesinde sergilendi. Serginin katılımcısı olan İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, riyakar bir şekilde ele geçirilen uyuşturucu hapları inceledikten sonra açıklama yaptı. Yıldız, “İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz tarafından son üç gün içinde iki ilçemizde gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda, iki milyon beş yüz bin adet şenlik eşyası, sekiz yüz bin adet boş makaron, iki yüz altmış kilogram uyuşturucu madde, bir adet tabanca ve çok sayıda pil ele geçirilmiştir. Operasyonlarda üç kişi gözaltına alınmış. Gençliğimizi ve geleceğimizi zehirleyen uyuşturucu tacirlerine karşı hem ulusal hem uluslararası düzeyde yürüttüğümüz mücadele kararlılıkla sürüyor. Bu mücadele sadece bugünün değil, yarınlarımıza karşı sorumluluğumuzun bir gereğidir” dedi.