Haberler

Uyuşturucu Hükümlüsü Mersin’de Yakalandı

MERSİN’DE YAKALANAN HÜKÜMLÜ

Mersin’de uyuşturucu madde ticareti nedeniyle 15 yıl hapis cezasıyla aranan bir hükümlü, yakalanarak cezaevine teslim edildi. Alınan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan ve kesinleşmiş hapis cezası olan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlar gerçekleştirdi.

YER TESPİTİ VE OPERASYON

Bu kapsamda, ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ ve ‘uyuşturucu madde kullanmak’ suçlarından toplam 15 yıl kesinleşmiş cezası bulunan S.D.’nin adresi belirlendi. Harekete geçen ekipler, merkez Yenişehir ilçesinde bu adrese baskın düzenledi. Yapılan operasyon sonucunda, S.D. sadece hapis cezasıyla değil, ayrıca 2 ayrı dosyadan da aranması bulunan diğer suçlardan yakalandı.

İŞLEMLERİN SONUCU CEZAEVİNE TESLİM

Gözaltına alınan hükümlü, jandarmadaki ve adliyedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

ÖNEMLİ

Haberler

TÜRMOB Başkanı, Vergi Reformları Önerdi

TÜRMOB Başkanı Emre Kartaloğlu, kayıt dışı ekonomiyle mücadelede vergi reformlarının kritik olduğunu ve vergi affının zararlarını vurgulayarak acil yasal düzenlemeler gerektiğini ifade etti.
Haberler

Alzheimer Hastalığı İçin Erken Önlemler Önemli

Unutkanlık günlük yaşamı olumsuz etkilediğinde uzman bir doktora başvurulması gerektiğini belirten uzman, Alzheimer'dan korunmak için sağlıklı yaşam tarzının önemini vurguladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.