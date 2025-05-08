Uyuşturucu Hükümlüsü Mersin’de Yakalandı

MERSİN’DE YAKALANAN HÜKÜMLÜ

Mersin’de uyuşturucu madde ticareti nedeniyle 15 yıl hapis cezasıyla aranan bir hükümlü, yakalanarak cezaevine teslim edildi. Alınan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan ve kesinleşmiş hapis cezası olan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlar gerçekleştirdi.

YER TESPİTİ VE OPERASYON

Bu kapsamda, ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ ve ‘uyuşturucu madde kullanmak’ suçlarından toplam 15 yıl kesinleşmiş cezası bulunan S.D.’nin adresi belirlendi. Harekete geçen ekipler, merkez Yenişehir ilçesinde bu adrese baskın düzenledi. Yapılan operasyon sonucunda, S.D. sadece hapis cezasıyla değil, ayrıca 2 ayrı dosyadan da aranması bulunan diğer suçlardan yakalandı.

İŞLEMLERİN SONUCU CEZAEVİNE TESLİM

Gözaltına alınan hükümlü, jandarmadaki ve adliyedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.