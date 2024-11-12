Uyuşturucu İhbarına İtfaiye ve Polis Gitti

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Olay, Denizköşkler Mahallesi Rüzgarlı Sokak’ta bulunan 4 katlı bir binada gerçekleşti. Üst katlarda oturanlar alt kattan gelen dumanı fark edip durumu yetkililere bildirdi. Kısa sürede olaya müdahale eden itfaiye ekipleri, kapısı açık olan evde yoğun duman ve kötü bir koku olduğunu tespit etti.

YANGININ ÇIKTIĞI YER VE UYUŞTURUCU BULUNTULARI

İtfaiye ekipleri yangının mutfakta başladığını belirledi. Diğer odaları kontrol ederken salonda yerde bir örtü üzerindeki uyuşturucu madde, hassas terazi, küçük poşetler ve sıvı kimyasal maddeleri gördü. İhbar sonrası olay yerine gelen polis ekipleri, evde gerçekleştirdikleri incelemenin ardından komşularla irtibata geçti.

KAÇAN ŞAHISLARIN YAKALANMASI İÇİN BAŞLATILAN ÇALIŞMALAR

Bina sakinleri, evde oturan iki kişinin ellerinde kutu ve poşetlerle dışarı çıktığını ifade edince, apartmanda detaylı bir çalışma başlatıldı. Polis ekipleri, bodrum kat merdivenlerinin altında gizlenmiş tonlarca uyuşturucu madde ve sıvı kimyasal madde ele geçirdi. Kaçan iki kişinin yakalanması için operasyonlar sürüyor.

EV SAHİBİNİN AÇIKLAMALARI

Ev sahibinin damadı Sedat Yılmaz, “Bir aile olarak kiraya vermiştik. Eşi ve küçük bir çocuğu vardı. Çocuğunun başarılı olması üzerine Avcılar’a geldiklerini söylemişti bize. ‘Çocuğum orayı kazandı, benim de bu bölgede oturmam gerekiyor’ diye gelmişti. Ben aslında orada oturuyordum. Temmuz ayında taşındım. Huzursuzluk olmasın, aile olsun diye onlara vermiştik. Meğerse aile değillermiş” şeklinde bilgi verdi.