Uyuşturucu İle Mücadele Devam Edecek

İÇİŞLERİ BAKANI’NIN AÇIKLAMALARI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son bir hafta içinde yurt içinde ve yurt dışında iki önemli operasyona imza attıklarını ifade ederek, uyuşturucu satıcılarına karşı cesur bir tavır sergilediklerini belirtti. Adıyaman’da gerçekleştirdiği Valilik ziyareti sırasında Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Jandarma Genel Komutanı Ali Çardakçı, Adıyaman Valisi Osman Varol ve diğer yetkililerle bir araya gelen Bakan Yerlikaya, uyuşturucu ile mücadeledeki hedeflerini açıkladı.

OPERASYON DETAYLARI

Yerlikaya, “Hedefimizdeki yapılanmaların başında uyuşturucuyla mücadele geliyor. Bu amaçla biliyorsunuz, sadece geçen hafta hem sınırlarımızın ötesinde hem de yurt içinde iki büyük operasyona imza attık. Bunlardan ilki Orkinos-Bulut operasyonuydu. Teknik ve takip hazırlıkları 8 ay süren bu operasyon, ulusal ve uluslararası boyutta uyuşturucu madde ticareti yapan ve bu suçtan elde ettikleri gelirleri aklamaya çalışan 4 farklı organize suç örgütünün üst düzey üyelerine yönelikti.” dedi. Türkiye dahil 5 ülkede eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda toplam 240 üst düzey organize suç örgütü üyesinin yakalandığını vurguladı. ayrıca, “Başkentimizde sokak satıcılarına yönelik cumhuriyet tarihimizin en büyük operasyonu, ‘Narkokapan- Ankara’ operasyonunu gerçekleştirdik.” ifadesini kullandı. Bu operasyon için ekiplerin 6 ay boyunca yoğun bir çalışma süreci yürüttüğünü belirtti.

İSTATİSTİKLER VE GELECEK PLANI

Bakan Yerlikaya, “Bu kabine dönemimizde 200 tonun üzerinde uyuşturucu madde ele geçirdik. 180 milyon uyuşturucu hap yakaladık. 65 bin 918 şahıs tutuklandı.” diyerek önemli rakamlar paylaştı. Adıyaman’da da uyuşturucu ile ilgili 454 operasyon yapıldığını, bu operasyonlar sonucunda 290 kişinin tutuklandığını ve 159 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandığını açıkladı. Adıyaman’da yapılan operasyonlarda 115 kg uyuşturucu madde ve 24 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini belirtti.

VATANDAŞLARA ÇAĞRI

Yerlikaya, uyuşturucuyla mücadelede kararlılıklarının, uyuşturucu satıcılarına karşı bir meydan okuma olduğunu vurguladı. “Mücadelemizin arkasında sadece istihbarat, teknik takip yok. Arkasında annelerin duası var. Babaların umudu var.” diyerek, ailelerin desteğine dikkat çekti. Bu konuda tüm vatandaşlara bir seferberlik çağrısında bulundu ve “Uyuşturucuyla mücadele, sadece polisimizin, jandarmamızın, sahil güvenliğimizin değil, hepimizin savaşıdır.” dedi. Mahallelerdeki duyarlılığın önemine değinen Bakan Yerlikaya, şüpheli durumlarla ilgili 112’ye ulaşma çağrısı yaptı. “Biz cumhurbaşkanımız liderliğinde ‘büyük ve güçlü Türkiye’ idealimiz doğrultusunda durmadan, duraksamadan çalışmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.