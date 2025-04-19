Uyuşturucu İle Mücadele Devam Ediyor

SUÇLA MÜCADELEDEKİ KARARLILIK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adıyaman’da gerçekleştirdiği basın toplantısında suç ve suçlularla mücadele ettiklerini vurguladı. Bakan Yerlikaya, “Ülkemizde bu kabine dönemimizde 200 tonun üzerinde uyuşturucu ele geçirildi. 180 milyon adet uyuşturucu hap, 65 bin 918 şahıs tutuklandı bugüne kadar. 24 uluslararası olmak üzere 267 uyuşturucu organize suç örgütü çökertildi” bilgisini paylaştı. Adıyaman Valiliği’nde, ‘Türkiye’nin Huzuru’ temasıyla düzenlenen toplantıya, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan ve Adıyaman Valisi Osman Varol da katıldı. Bakan, göreve başladığı günden bu yana uyuşturucuyla mücadeleye devam edeceklerini ifade etti.

ADAYAMAN’DA YAPILAN OPERASYONLAR

Bakan Yerlikaya, Adıyaman’da düzenlenen operasyonlarla ilgili olarak şu bilgileri verdi: “Adıyaman’da bu kabine dönemimizde uyuşturucu ile ilgili 454 operasyon yaptık. 290 şahıs tutuklandı. 159 şahsa adli kontrol verildi. Adıyaman’da yapılan bu operasyonlarda 115 kilogram uyuşturucu madde, 24 bin uyuşturucu hap yakalandı.” Uyuşturucu ile mücadeledeki kararlılıklarının, uyuşturucu satıcılarına ciddi bir meydan okuma olduğunu belirten Bakan, “Biz bu karanlığa izin vermeyeceğiz. Hiçbir karanlık evlatlarımızı zehirleyemeyecek. Kim bu suça bulaşıyorsa, bedelini mutlaka ödeyecek” dedi.

Aydınlatma ORANI VE HUZUR ÇABALARI

Bakan Yerlikaya, Türkiye’ye karşı işlenen 10 katalog suçta yüzde 98.1 aydınlatma olduğunu ifade etti. “Her 100 suçun 98’i aydınlatılmış ve adalete teslim edilmiş. Aynı oran Adıyaman için de geçerli.” diyen Bakan, “Mal varlığına karşı olay sayılarında da hassasiyet göstermeye devam ediyoruz.” açıklamasında bulundu. İçişleri Bakanlığı’nın tüm kadrosu ile suç işlenmesini önlemek ve suçluları adalete teslim etmek için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİYLE OPERASYONLAR

Bakan Yerlikaya, Türkiye’de bu kabine dönemlerinde yapılan uyuşturucu ile mücadeleye dikkat çekerek, “Hedefimizdeki yapılanmaların başında uyuşturucu ile mücadele geliyor. Geçen hafta 2 büyük operasyona imza attık.” dedi. 240 üst düzey organize suç örgütü üyesinin yakalandığı operasyonda Avrupa Polis Teşkilatı ile işbirliği yapıldığını belirtti. Ayrıca başka bir operasyon olan Narko-Kapan Ankara Operasyonu’nun kapsamı hakkında bilgi veren Bakan, “Bu operasyon kapsamında aynı anda 626 farklı adrese operasyon düzenledik, 654 sokak satıcısını gözaltına aldık.” dedi. Açıklamaların ardından, çarşı merkezindeki esnafı ziyaret eden Bakan Yerlikaya, bölge halkıyla sohbet etti.