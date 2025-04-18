Uyuşturucu İle Mücadele Devam Ediyor

MÜCADELEDEN YENİ AÇIKLAMALAR

Lice Kaymakamı Kerem Yenigün, uyuşturucunun imhası sonrası yaptığı açıklamada, ilçede terörün etkisini büyük bir çabayla kırdıklarını, uyuşturucuyla mücadelenin de aynı kararlılıkla sürdüğünü belirtti. Yenigün, “Bu maddenin de etkisini kırmak niyetindeyiz. Burada tabii amacımız başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı uyuşturucu illetinden kurtarmak.” ifadelerini kullandı.

Kaymakam, uyuşturucunun finansmanının engellenmesi gerektiğini vurgulayarak, yasa dışı kenevir ekim alanlarının ilçede azaldığını, bu durumun istikrarlı bir şekilde devam ettiği bilgisini paylaştı. “Tabii bu topyekun bir mücadele. Sadece güvenlik boyutuyla bakmıyoruz. Eğitim, sosyokültürel, ekonomik ayağı topyekun bir mücadele, seferberlik gerektiriyor.” diyen Yenigün, vatandaşlardan tüm kesimlerin destek olmasını beklediklerini belirtti.

Yenigün, bu mücadelenin asli bir unsuru olarak toplumsal desteğin önemine vurgu yaparak, “Bizlerle destek ve iş birliği içerisinde bulunmaları çok önem arz etmektedir.” dedi. Ayrıca, Sayın Valinin liderliğinde yürütülen mücadelede, kahraman jandarma personeline ve güvenlik korucularına ayrı ayrı teşekkürlerini sundu.