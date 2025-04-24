Uyuşturucu İmalatı Ve Ticareti Yapıldı

UYUŞTURUCU OPERASYONU YAPILDI

İzmir’in Bayraklı ilçesinde uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı tespit edilen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, toplamda 4 kilo 500 gram uyuşturucu madde ile birlikte birçok yasa dışı malzeme ele geçirildi. Bu süreçte, hassas terazi, madde imalatında kullanılan cihaz ile kimyasal ilaçların yanı sıra ruhsatsız bir tabanca bulunduruldu. Olayla bağlantılı olarak 2 kişi gözaltına alındı.

POLİSİN HAREKETE GEÇMESİ

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Onur Mahallesi’nde bir evde uyuşturucu imalatı ve ticareti yapıldığı yönünde ihbar aldıktan sonra harekete geçti. Polis, belirlenen adrese operasyon düzenleyerek, 1 kilogram kurutulmuş hint keneviri, 3 kilo 500 gram esrar, 1 hassas terazi, madde imalatında kullanılan cihazlar, kimyasal ilaçlar ve 1 ruhsatsız tabancayı ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler İ.E. (38) ve F.Ç. (28), sonrasındaki işlemler için polis merkezine götürüldü.