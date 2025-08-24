Uyuşturucu Kaçakçılığı Askeri Bahane Oluyor

UYUŞTURUCU KAÇAKÇILIĞIYLA MÜCADELEDE YABANCI MÜDAHALELER

Kolombiya’nın Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, başkent Bogota’da gerçekleştirilen ‘5’inci Amazon İşbirliği Antlaşması Örgütü (OTCA) Devlet Başkanları Zirvesi’nde önemli açıklamalarda bulundu. Petro, ABD’nin Venezuela yakınlarındaki Karayip Denizi’ne 3 savaş gemisi gönderme kararını doğrudan hedef alarak, “Uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele, askeri bir işgal için bahane olarak kullanılıyor” sözlerini dile getirdi.

KOORDİNASYONUN ÖNEMİ

Cumhurbaşkanı, uyuşturucu kaçakçılığına karşı etkin bir mücadelede Güney Amerika ve Karayipler’in askeri ve polis istihbarat birimlerinin koordine hareket etmesinin son derece hayati olduğunu vurguladı. Ancak bu mücadelenin, yabancı güçlerin müdahalesine gerekçe olmaması gerektiğini belirtti.

GÜVENLİK POLİTİKALARI ÜZERİNE DÜŞÜNÜRLER

Petro’nun açıklamaları, uluslararası güvenlik politikaları ve bölgesel işbirlikleri açısından büyük bir öneme sahip. Uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelenin yerel bir sorumluluk olarak görülmesi gerektiği mesajını veren Cumhurbaşkanı, dış müdahalelerin olumsuz etkilerini de gündeme getirdi.