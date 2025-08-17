Haberler

Uyuşturucu Kullanan 2 Şüpheli Yakalandı

ESENYURT’TA UYUŞTURUCU KULLANAN ŞAHISLAR YAKALANDI

Esenyurt’ta, ilkokulun duvarı kenarında uyuşturucu madde kullanan iki şahıs, yapılan ihbar doğrultusunda kısa bir süre içerisinde gözaltına alındı. Olay, Esenyurt Yeşilkent Mahallesi’nde saat 15.30 sıralarında meydana geldi.

VATANDAŞLARDAN İHBAR GELDİ

İlkokul duvarı kenarında şüpheli hareketler sergileyen kişileri gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar sonrası hızla harekete geçen ekipler, şüphelilerin kimliklerini belirleyerek A.Y. ve S.S. isimli şahısları yakaladı.

UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Yakalanan şahısların bulunduğu bölgede ayrıca bir pet şişe içerisinde uyuşturucu maddeler de ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

