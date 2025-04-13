Uyuşturucu Kullanımı Esenler Otogarında Görüldü

GÖRÜNTÜLER HERKESİ ŞOKE ETTİ

İstanbul’un Esenler ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda meydana gelen bir olay, büyük bir tepki topladı. Otogarın tuvaletine giren bir genç, uyuşturucu kullanmaya başladı. Bir süre sonra kendinden geçerek yarı baygın bir şekilde bulundu.

BAYGIN HALDE UYUŞTURUCU KULLANMAYA DEVAM ETTİ

Gencin tuvalet kabininde yere uzandığı ve kimseye aldırmadan uyuşturucu kullanmaya devam ettiği anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde genç, çevresindekileri fark edemeyecek hale gelerek uyuşturucunun etkisinde olduğu görülüyor.