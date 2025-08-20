Uyuşturucu Madde Bulundu, Şüpheliler Gözaltında

UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

İzmir-Aydın Otoyolu üzerinde bulunan Germencik gişelerinde durdurulan bir araçta gerçekleştirilen aramada uyuşturucu madde bulundu. Aydın İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Hıdırbeyli Jandarma Otoyol Karakol Komutanlığı, “Uyuşturucu Madde İmal ve Ticaretine” karşı bir operasyon yürüttü.

ŞÜPHELİ ARAÇTA YAPILAN ARAMA

Edinilen bilgilere göre, ekipler Germencik ilçesinde İzmir-Aydın Otoyolu üzerinde şüpheli bir aracı durdurdu. Uyuşturucu madde köpeği ile arama yapıldığında, araçta 50 adet sentetik uyuşturucu hap, çarşaf kağıdına sarılı 5 gram esrar ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Yakalanan R.T. ve Ö.B. isimli şüphelilerin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandığı belirlendi.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

R.T. isimli sürücüye 47 bin 482 TL idari para cezası kesilerek “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak” suçundan adli işlem uygulandı. Ayrıca gözaltına alınan şüpheliler hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor.