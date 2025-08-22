UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van hudut hattında gerçekleştirilen arama tarama çalışmaları sonucunda 165 kilo 984 gram uyuşturucu madde yakalandığını ifade etti. Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Hudut birliklerimiz; keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat aralıksız sürdürüyor. Son olarak Van hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde 165 kilo 984 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde, Başkale İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi” denildi.

DEVAM EDEN FAALİYETLER

Bakanlığın açıklamasında, oranla yürütülen denetimlerin ve güvenlik önlemlerinin artarak devam edeceği belirtildi. Keşif ve gözetleme çalışmalarının yüksek bir titizlikle sürdüğü vurgulandı. Bu tür faaliyetlerin, sınır güvenliğini sağlamak ve uyuşturucu kaçakçılığına karşı etkin mücadele yürütmek amacıyla yapıldığı ifade edildi.

Bu gelişmeler, ülkenin güvenlik politikası ve uyuşturucu ile mücadele konusunda atılan adımların önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Uyuşturucu ile mücadele, toplum sağlığı açısından gereken bir konu olarak ön planda kalmaya devam ediyor.