Uyuşturucu Maddeler Ele Geçirildi

SİNOP EMNİYETİ UYUŞTURUCU OPERASYONLARI GERÇEKLEŞTİRİYOR

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyonlar neticesinde çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçiriliyor. Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri bir şahsın üzerinde ve eşya kontrollerinde 150,62 gram skunk esrar ile 18,58 gram kokain buluyor. Bu şahıs hakkında yasal işlemler başlamış durumda.

BİR BAŞKA OPERASYONDA METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLİYOR

Boyabat ilçesinde durumu şüpheli görülen bir kişiye yönelik yapılan aramada ise 3,33 gram metamfetamin bulunuyor. Bu olayla ilgili olarak da şüpheli şahıs hakkında işlem yapılmış. Sinop İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadele kapsamındaki kararlılığını sürdürüyor. Açıklamada, “Uyuşturucuyla mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek. Şehrimizin huzur ve güvenliği için görevimizin başında vatandaşlarımızın yanındayız” deniliyor.